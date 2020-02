2007 : El primer nivel 70 de World of Warcraft 

El World of Warcraft consiguió su primer nivel 70, ayer a las 4 de la mañana. La hazaña fue llevada a cabo por una guild francesa, Millenium, que elaboró un intrincado plan de leveleo para que uno de sus miembros, un mago que responde al nombre de Gawell alcanzara el nivel más alto en un descorazonador tiempo de 28 horas. Si, ahi se fueron las esperanzas de los que pensaban que subir de 60 a 70 iba a llevar tanto tiempo como de 1 a 60, como Blizzard se cansó de anunciar en los meses anteriores a la salida del Burning Crusade. El plan incluyó a los 40 miembros de la guild, y se basó en un sistema conocido como tag-leveling, donde un personaje ataca varios monstruos y, después de quitarles un 5% de energía, gana experiencia sin importar si los mata un compañero.

World of Raids publicó una entrevista con el francés de 24 años (y su guild) que no durmió, ni comió, ni fué al baño durante 28 horas con el solo propósito de tener una jugosa historia para sus nietos. Lo más remarcable de la entrevista, abajo.

[WoR]Teza: Como se prepararon? Como pudieron hacerlo en tan poco tiempo?

Gullerbone: Cau (el primer europeo nivel 60) y yo planeamos la ruta paso por paso, probando todo para asegurarnos que era la más apropiada, además de organizar los grupos con la guild Millenium y sus miembros. Cada uno de los miembros rotaron usando un orden definido para ayudarme a grindear los monstruos, sobre todo con AE, y rodeado de otros compañeros de guild como healers, tanks, pullers, etc…

[WoR]Teza: Cuanta gente hubo en este proyecto?

Gullerbone: Todos los 40 miembros estuvieron involucrados; cada uno fue asignado a tareas específicas en el marco de una planificación para mantenerme a mi ganando la mayor cantidad de experiencia posible

[WoR]Teza: Habia 10-20 personas matando los mobs despues de que los tageabas o mas?

Gullerbone: Bueno, al principio éramos sólo 5 (durante las primeras 10 horas) de manera de que 10 miembros pudieran llegar a nivel 62. Despues a la mañana ya eramos 15, por lo que pudimos matar mobs mas rápido. Finalmente, a la tarde pudimos armar un raid de 35 personas para ayudarme en Netherstorm, y nuestros nuevos nivel 62 hicieron casi todo el trabajo.

Despues del acontecimiento, el resto del mundo se divide entre los que estan convencidos que esta gente no tiene vida, y los que los admiran en secreto. Al menos hay que reconocer que estuvo bien planeado…