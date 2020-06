analisis del video juego : Dissidia- Final Fantasy

Hemos probado la versión japonesa de uno de los mejores juegos de PSP que esta por venir y por el que muchos aficionados de Final Fantasy ya suspiran. Si quieres saber que es lo que Square Enix ha preparado para la ocasión, nosotros te lo traemos en primicia nuestras primeras impresiones.

Gráficos de Dissidia – Final Fantasy

Nos encontramos, sin duda alguna, del mejor apartado gráfico de PSP visto hasta el momento, mejorando lo que ya pudimos ver en Crisis Core, con unas texturas muy definidas, sin que esto repercuta en ralentizaciones durante el juego (Todo el parón o cámara lenta que podamos ver, será efecto de un ataque o animación hechas adrede). Dicho esto no queda mucho más que añadir salvo que algunos escenarios quizá pecan de vacíos. En conjunto, Dissidia se presentará como un juego muy dinámico y ameno de jugar.

Modos de juego y posibilidades del título

Aún sin haber podido profundizar mucho en el juego debido a mi nulo conocimiento del japonés, el juego promete ser adictivo como él solo. Hay 3 modos de juego, el modo historia, que enfrentará al bando de los héroes liderados por un ente femenino llamado Cosmos contra el de los villanos con el demonio Chaos al frente. Este modo empieza con un prólogo-tutorial, que sin duda nos ayudará a habituarnos a las múltiples opciones de configuración que tendrá nuestro personaje. Además estarán disponibles otros modos como el típico 1 vs 1 contra la máquina y un multijugador, del que desafortunadamente no os puedo hablar al no haber podido jugar a ese modo. Además contaremos con una tienda con un sinfín de extras (como objetos) para nuestros personajes, que irán creciendo de nivel, según vayamos combatiendo, permitiéndonos hacer más daño, y tener mejores stats.

Pese a que los tiempos de carga no son ni de lejos los peores vistos en PSP, es más son bastante buenos, el juego nos brinda la posibilidad de instalar datos de juego en la Memory Stick

Gameplay de Final Fantasy : dissida

Quien haya visto los vídeos de este juego, sin duda se preguntará por los números enormes que aparecen y qué demonios tiene que ver con la vida. Pues son muy importantes ya que son el daño “acumulado” por decirlo de algún modo, que según el ataque especial usado puede causar algo más de daño. Eso sin contar los breaks, que suceden cuando dejamos el daño acumulado del enemigo a cero, ya sea porque acaba de realizarnos un ataque especial, o porque le hemos infligido un crítico, especialmente dolorosos cuando vemos que nuestro rival pasa a tener un próximo ataque devastador, dejándonos muy perjudicados si nos alcanza con un ataque especial. Esto, provoca que nos vemos obligados a decantarnos por una estrategia: ¿Acumulo puntos de daño aún a riesgo de perderlos, esperando a atacar con el especial? ¿O mejor lanzar ataques cortos y rápidos, para que el adversario no pueda acumular puntos mientras nosotros acabamos con él?

Esto da mucho juego, y francamente en un enfrentamiento entre dos jugadores, puede ser brutal.